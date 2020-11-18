المرج.. استئناف مشروع إنشاء مقر الدراسة والإمتحانات

تابع مهندسو مكتب المشروعات العامة بالمجلس التسييري لبلدية المرج استئناف العمل في مشروع إنساء مقر الدراسة والامتحانات الذي يشيد لصالح قطاع التعليم على مستوى البلدية.

وأشارت البلدية في منشور لها إلى أن تنفيذ المشروع بواسطة شركة معالم المرج للمُقاولات العامة، التي استأنفت أعمالها بعد صرف مستحقاتها المالية “المستخلص”- من قِبل الحكومه الليبية، فيما ستُباشر كافة الشركات أعمالها داخل البلدية بعد صرف مستحقاتها المالية من الحكومة الليبية، وأن هذا التأخير خارج عن إرادة المجلس التسييري المرج .

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