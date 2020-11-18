وزارة الصحة تُوافق على استحداث مركز للسكري ببلدية قمينس

قمينس 18 نوفمبر 2020 (وال) – قدم مدير مستشفى قمينس القروي الدكتور محمد المشيطي، مقترح لمعالي وزير الصحة بالحكومة الليبية د. سعد عقوب بشأن استحداث وإنشاء مركز لمرضى السكري والغدد الصماء ببلدية قمينس.

مدير مستشفى قمينس القروي قدّم هذا المقترح بناءً على مطالبات أهالي بلدية قمينس وإضافة إلى لتقديم أفضل الخدمات الطبية بالبلدية ولما يعانيه مرضى السكري من تعب أثناء السفر لمدينة بنغازي.

ووافق معالي الوزير بصورة عاجلة استجابةً لنداءات المواطنين وسكان بلدية قمينس، حيث أكد مكتب الاعلام بالمستشفى في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، إن إدارة المستشفى ستباشر في اجراءات استحداث المركز الخاص بأمراض السكري والغدد الصماء وذلك لتجنيب أهالي البلدية وضواحيها السفر إلى مدينة بنغازي لطلب الكشف والعلاج.

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