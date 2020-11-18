بلدية غدامس: انطلاق العمل بمشروع طريق سيناون-نالوت

أعلن المجلس البلدي غدامس عن بدء العمل في مشروع صيانة طريق سيناون-نالوت ، الذي أعلن عن توقيع تعاقداته في الفترة الماضية، حيث بدأت الشركات التي تم الاتفاق معها في مباشرة العمل بعد أن تم تذليل كافة الصعوبات التي واجهت المشروع .

وقالت البلدية على صفحتها أن المجلس سيقوم بالتنسيق مع المجالس البلدية الأخرى بمراقبة مستوى الأداء وإزالة أي صعوبات قد تظهر أثناء العمل، كما ستتواصل البلدية خلال المدة القريبة المقبلة -مباشرةً- مع الجهات المتفق معها لبحث إمكانية استكمال بقية أجزاء المشروع حتى الوصول بالطريق إلى مدينة غدامس .

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