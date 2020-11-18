ليبيا الان

بلدية غدامس: انطلاق العمل بمشروع طريق سيناون-نالوت

تم النشر منذُ 16 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس البلدي غدامس عن بدء العمل في مشروع صيانة طريق سيناون-نالوت ، الذي أعلن عن توقيع تعاقداته في الفترة الماضية، حيث بدأت الشركات التي تم الاتفاق معها في مباشرة العمل بعد أن تم تذليل كافة الصعوبات التي واجهت المشروع .

وقالت البلدية على صفحتها أن المجلس سيقوم بالتنسيق مع المجالس البلدية الأخرى بمراقبة مستوى الأداء وإزالة أي صعوبات قد تظهر أثناء العمل، كما ستتواصل البلدية خلال المدة القريبة المقبلة -مباشرةً- مع الجهات المتفق معها لبحث إمكانية استكمال بقية أجزاء المشروع حتى الوصول بالطريق إلى مدينة غدامس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك