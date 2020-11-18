بنغازي.. تعليمات “الثني” بربط الأحياء الغربية بالنهر الصناعي

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني القرار رقم “672 لسنة 2020م”، بشأن الإذن لبلدية بنغازي بالتعاقد على تنفيذ مشروع تزويد المناطق والأحياء السكنية الواقعة غرب البلدية بمياه الشُرب من خلال ربطها بمنظومة مياه النهر الصناعي-حسب مانشرته الصفحة الإعلامية للبلدية بنغازي .

كما أصدر رئيس المجلس التسييري للبلدية “الصقر بوجواري” تعليماته إلى الجهات المُختصة باتخاذ الإجراءات العاجلة بخصوص الانتهاء من تجهيز مُستندات التعاقد لهذا المشروع بأسرع وقت مُمكن حتى يَتسنى البدء في التنفيذ .

وأفاد مدير مكتب المشروعات بالبلدية “أسامة الكزة”،من جانبه بأن هذا المشروع جاء إستجابة من رئيس مجلس الوزراء لمُطالبات المواطنين في هذه المناطق ولمُخاطبات البلدية بالخصوص ..و يُعد من أهم المشاريع في البلدية حيث يستهدف توفير مياه الشرب لمناطق وأحياء غرب البلدية، منها القوارشة والهواري وقنفودة والنواقية والمقزحة وأم مبروكة والفعكات واللويفيه وبودريسة وتيكا والحليس وبوفاخرة والمناطق المجاورة لها التي تُعاني منذ سنوات من عدم توفر مصادر مياه الشُرب التي تُلبي الاحتياجات الأساسية لهذه المناطق .

كما أكد “الكزة” على أن مكتب المشروعات قد إنتهى من مُراجعة الإجراءات الفنية المُتمثلة في المُقايسات وجَداول الكميات والرُسومات والخرائط المُتعلقة بالمشروع ، وأن المشروع تم تقسيمه لعدد من المراحل بحيث يتم تكليف كل شركة بمرحله لضمان سرعة الإنجاز ،وأن لجنة العطاءات بالبلدية بصدد الترسية على الشركات المُتخصصة في مجال شبكات مياه الشُرب خلال الأسبوع المقبل.

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