الجهاني يحذر من ” أجندة خفية ” تجهز لها البعثة الأممية

انتقد عضو مجلس النواب عصام الجهاني، الأربعاء، نقل جلسات الحوار من اللقاء المباشر إلى الاجتماع عبر تقنية الفيديو، لافتا إلى أن ذلك الأمر لا يصلح في اجتماعات تهدف لإيجاد حل نهائي لدولة تشهد صراعات وأزمات وانقسامًا بين مؤسساتها.

وعبّر الجهاني، في تصريح إعلامي، عن خيبة أمله في نتائج الحوار الليبي في تونس، بسبب وجود ما وصفها بالأجندة الخفية التي تجهّز لها البعثة الأممية في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه من الخطأ تدخّل البعثة الأممية في اختصاصات السلطة المقبلة وآلية الحكم، إضافة إلى وجود من وصفهم بالعملاء الذين يسعون لفرض أمر واقع معين على حسابةالمصلحة الوطنية . وأضاف الجهاني، أن البعثة الأممية الليبيين أصبحت طرفًا في العملية السياسية، وتتدخّل في الشأن الليبي، فضلا عن أنها تدفع باتجاه حل لفرضه على أعضاء ملتقى الحوار الليبي .

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