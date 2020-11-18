“الغارديان”: إثيوبيا في طريقها لأن تتحول إلى ليبيا جديدة

حذرت صحيفة الغارديان البريطانية، الأربعاء ، من إن إثيوبيا في طريقها لأن تتحول إلى ليبيا جديدة، وذلك تعليقا على تصاعد العنف والأعمال القتالية بين الجيش الوطني الإثيوبي وبين القوات في إقليم تيجراي .

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم، إن هناك دائمًا احتمال خروج الصراع عن السيطرة، وأن يتحول جزء من إثيوبيا أو كلها إلى ليبيا فى شرق إفريقيا .

وتصدر ملف التصعيد العسكرى فى إثيوبيا اهتمامات العديد من وسائل الإعلام العالمية، ونقلت الغارديان تحذيرات رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد من أن القوات الإثيوبية ستشن هجومًا “نهائيًا وحاسمًا” على قوات المتمردين فى منطقة تيجراى الشمالية قبل نهاية الأسبوع، وفى سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعى أمس الثلاثاء، قال أبى احمد أن مهلة ثلاثة أيام لتسليم قوات المتمردين قد انتهت، مما يمهد الطريق لدفعة أخيرة على عاصمة تيجري.

وعن وجود آمال فى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض فان الأمر ليس متوقع قريبا ليس فى الوقت الراهن. يبدو أن آبى، الذى فاز بجائزة نوبل العام الماضى لإنهاء الأعمال العدائية مع إريتريا، عازم على إبعاد قيادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراى عن السلطة، وحتى الخروج من تيجراى وإثيوبيا تمامًا.

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