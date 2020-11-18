“مركز الكفرة”: ترحيل 80 مهاجراً غير قانوني إلى السودان

قام مركز الايواء والترحيل للمهاجرين غير القانونيين في مدينة الكفــرة – حاضرة الجنوب الشرقي الليبي-بترحيل مهاجرين غير قانونيين إلى دولة السودان،المجاورة.

وقال المركز عبر تدوينة له أن عدد المهاجرين المرحلين بلغ “80” مهاجراً غير قانوني منهم من تم ضبطه بعد دخوله إلى الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية، فيما تم إحضار عدد كبير تم من خارج بلدية الكُفــرة، من مدن الشمال.

ويأتي هذا الترحيل وبشكل عاجل بجهود وحرص من رئيس مركز إيواء المهاجرين غير القانونيين بالكفره ملازم أول “محمد الفضيل” في ظل انتشار وتفشي وباء فيروس كورونا في عدد من دول العالم بما فيها ليبيا-حسب ما خلص إليه منشور المركز .

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