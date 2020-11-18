«التكبالي»: لولا البحث عن المناصب لاتفق المجتمعون في تونس منذ اليوم الأول

أكد النائب علي التكبالي، أن المشاركين في الحوار الليبي بتونس، الذي عقد مؤخرا، لو كان همهم مصلحة الوطن بعيدا عن المناصب لاتفقوا منذ أول لحظة.

وقال التكبالي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لو كان غرض المجتمعون في تونس الحوار من أجل استقرار الوطن، ولم يكن همهم البحث عن المناصب والمحاصصة. لاتفقوا منذ اليوم الأول”.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عقدت الأحد لماضي، مؤتمرًا صحفيًا في ختام الملتقى السياسي الليبي في تونس.

وقالت «وليامز»: “إن جميع من شاركوا في ملتقى الحوار في تونس متفقون على ضرورة عمل تغيير في ليبيا، كما أكدوا أيضًا ضرورة إنهاء معاناة الشعب الليبي، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع عبر الإنترنت بعد أسبوع لبحث آليات تنفيذ الاتفاقيات، وهناك اتفاق بين جميع الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021”.

وأضافت “تم الاتفاق على تمثيل المرأة في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب، وعلينا أن نغير الوضع الراهن عبر حكومة تكنوقراطية بغض النظر عمّن سيتولى رئاستها حتى نتجه للانتخابات، كما لم يحصل مقترح استبعاد الشخصيات إلا على 61٪ والمطلوب 75٪ وكان هناك نقاش حاد حول استبعاد الشخصيات التي تحملت مسؤوليات منذ 2014”.