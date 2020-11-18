المنظمة الدوليّة للهجرة تطالب بالإفراج المنظم عن المهاجرين المحتجزين في ليبيا

طالبت المنظمة الدوليّة للهجرة، بالإفراج المنظم عن جميع المهاجرين المحتجزين في ليبيا، مؤكدة أن المهاجرين الموجودين في مراكز الاحتجاز بجميع أنحاء البلاد يواجهون ظروفا عصيبة، خاصة في وقت الشتاء.

وشددت المنظمة في بيان اليوم، على ضرورة اعتماد بدائل لاحتجاز المهاجرين تضمن الحد الأدنى من السلامة، مؤكدة أن فرقها تواصل تقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين المحتجزين.

ولفت البيان إلى أن نحو ألف شخص موجودين حاليا في مركز احتجاز طريق السكة،حصلوا على مواد إغاثة أساسية مطلوبة للغاية بما في ذلك الملابس.

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