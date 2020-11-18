«مكافحة الأمراض»: 529 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 756 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 756 مصابا، في حين توفى 12 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

استلم المركز 2815 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 564 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1030 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 406 عينات، ومختبر المركز المرجعي زليتن 142 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 60 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 12 عينات.



إضافة إلى مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 188 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 102 عينة، والمختبر الطبي بادارة الخدمات الصحية بني وليد 45 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس عينتين، ومختبر بلدية سوق الجمعة 94 عينة، ومختبر فرع المركز تازربو 10 عينات، ومختبر مركز مصراتة الطبي 160 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 75 ألفا و465 حالة، منها 28 ألفا و285 نشطة، وشفاء 46 ألفا و127 مصابا، بينما توفى 1053 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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