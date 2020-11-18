الدولية للهجرة: المهاجرون المحتجزون في ليبيا يواجهون ظروفا صعبة للغاية

أكدت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء أن المهاجرين المحتجزون في المراكز المنتشرة في ليبيا يواجهون ظروفا صعبة للغاية، خاصة في فصل الشتاء.

ودعت المنظمة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” تويتر” إلى الإفراج عن جميع المهاجرين واعتماد البدائل التي تضمن الحد الأدنى من الأمان، مؤكدة أن فرق المنظمة تواصل تقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين المحتجزين.

وأشارت المنظمة إلى أنه ما لا يقل عن 1000 شخص، موجودين حاليًا في مركز احتجاز طريق السكة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24