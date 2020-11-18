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«العباني»: مع «آل دبيبة» أسعار بورصة النفايات السياسية ارتفعت إلى نصف مليون يورو

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف النائب محمد عامر العباني، ما يجري في تونس بأنه طبخة أمريكية بنكهة إخوانية، مشيرا إلى أن أعضاء الحوار الليبي غالبيتهم منتمون لتنظيم الإخوان.

وقال العباني في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “45 أو يزيد من لجنة الحوار هم من أعضاء الجماعة أو من يدور في فلكهم، وأن هذه الجماعة تنفذ إرادة مرشدها إن كانت بتونس أو خارجها”.

وأضاف “ما يدور وما يعرض من رشاوى في قمرت يؤكد سطوة الإخوان على المشهد السياسي، وأن مخرجاته ستكون بطعمة إخوانية سمجة، مع زيادة سبايس أمريكي بيد إستيفاني وليامز”.

وتابع “لا توجد آلية ولا معايير محددة للاختيار، والمنهج الإخواني المتمثل في بيع وشراء الدمم هو الأسلوب المهيمن، حيث ارتفعت أسعار بورصة النفايات السياسية إلى 500000 يورو، مع قدرة آل دبيبة – لصوص المال العام- على مزيد من الدفع”.

وواصل “هذا الأمر اضطر العجوز ستيفاني إلى الإغلاق حتى لا تنهار أسعار البورصة، وربما انهيار حوار تونس بأكمله، وترقبوا المزيد، المحرك الإخواني مع ستيفاني لا ينطفئ”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم……….سياسة الخوان المفلسين كانت و مازالت تؤمن بالتحايل والمخادعة…ولا نملك الا ان ندعوا الله ان يحفظنا من هذا الوباء الاخواني الشيطاني …ويحفظ ليبيا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ….اللهم آميييييييييييييين يارب العالمين..

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