«العباني»: مع «آل دبيبة» أسعار بورصة النفايات السياسية ارتفعت إلى نصف مليون يورو

وصف النائب محمد عامر العباني، ما يجري في تونس بأنه طبخة أمريكية بنكهة إخوانية، مشيرا إلى أن أعضاء الحوار الليبي غالبيتهم منتمون لتنظيم الإخوان.

وقال العباني في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “45 أو يزيد من لجنة الحوار هم من أعضاء الجماعة أو من يدور في فلكهم، وأن هذه الجماعة تنفذ إرادة مرشدها إن كانت بتونس أو خارجها”.

وأضاف “ما يدور وما يعرض من رشاوى في قمرت يؤكد سطوة الإخوان على المشهد السياسي، وأن مخرجاته ستكون بطعمة إخوانية سمجة، مع زيادة سبايس أمريكي بيد إستيفاني وليامز”.

وتابع “لا توجد آلية ولا معايير محددة للاختيار، والمنهج الإخواني المتمثل في بيع وشراء الدمم هو الأسلوب المهيمن، حيث ارتفعت أسعار بورصة النفايات السياسية إلى 500000 يورو، مع قدرة آل دبيبة – لصوص المال العام- على مزيد من الدفع”.

وواصل “هذا الأمر اضطر العجوز ستيفاني إلى الإغلاق حتى لا تنهار أسعار البورصة، وربما انهيار حوار تونس بأكمله، وترقبوا المزيد، المحرك الإخواني مع ستيفاني لا ينطفئ”.