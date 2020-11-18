منظمة الهجرة تطلق حملة إغاثة للمتضررين من الفيضانات بالبيضاء

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء، حملة لتوفير مواد الإغاثة الأساسية لأكثر من 2200 شخص من المتضررين من الفيضانات والنازحين في مدينة البيضاء، بدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.

وقالت للمنظمة في بيان اليوم الأربعاء، وتقدم أن مواد الإغاثة تقدم بالتعاون مع أعضاء آلية الاستجابة السريعة الآخرين في ليبيا، التي تضم صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، وبرنامج الغذاء العالمي).

أمطار غزيرة تغرق شوارع البيضاء

وتشهد مدينة البيضاء أمطار غزيرة منذ أيام، خاصة بمنطقة الجبل الأخضر، ما تسبب في إغلاق أغلب شوارع المدينة الرئيسية.

وكانت المنظمة الدوليّة للهجرة، قالت إن فرقها تواصل تقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين المحتجزين.

وأوضحت أن نحو ألف شخص موجودين حاليا في مركز احتجاز طريق السكة، حصلوا على مواد إغاثة أساسية مطلوبة للغاية بما في ذلك الملابس.

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