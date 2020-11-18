«مكافحة الأمراض»: 529 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 756 شخصا ووفاة 12 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (253).

واستلم المركز عدد (2815) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (564) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1030) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (406) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (142) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (60) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (12) عينات”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (102) عينة، المختبر الطبي بادارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (45) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (2) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة، مختبر فرع المركز تازربو عدد (10) عينات، مختبر مركز مصراته الطبي عدد (160) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2286) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (529) عينة موجبة لفيروس كورونا (389 جديدة + 140 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 255 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

2.جنزور

عدد 14 حالة جديدة

3.زليتن

عدد 23 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

4.مصراته

عدد 9 حالة جديدة

عدد 78 حالة مخالطة

5.وادي زمزم وابونجيم

عدد 4 حالة مخالطة

6.صرمان

عدد 16 حالة جديدة

7.قصر الأخيار

عدد 1 حالة جديدة

8.الخمس

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

9.الزهراء

عدد 9 حالة جديدة

10.الاصابعة

عدد 6 حالة جديدة

11.الماية

عدد 8 حالة جديدة

12.بني وليد

عدد 4 حالة جديدة

13.زواره

عدد 16 حالة مخالطة

14.ترهونة

عدد 10 حالة جديدة

15.طبرق

عدد 6 حالة جديدة

16.القره بوللي

عدد 4 حالة جديدة

17.سبها

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

18.الشاطئ

عدد 4 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

19.الغريفة

عدد 2 حالة جديدة

20.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

21.الجفارة

عدد 1 حالة جديدة

22.المعمورة

عدد 1 حالة جديدة

23.قصر بن غشير

عدد 3 حالة جديدة

24.الزاوية الجنوب

عدد 1 حالة جديدة

25.غريان

عدد 6 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

26.غدامس

عدد 1 حالة مخالطة

27.تازربو

عدد 1 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 756 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 385 حالة في طرابلس

2.عدد 3 حالات في الخمس

3.عدد 6 حالات في غريان

4.عدد 10 حالات في العجيلات

5.عدد 32 حالة في صرمان

6.عدد 34 حالة في ترهونة

7.عدد 32 حالة في بني وليد

8.عدد 18 حالة في زليتن

عدد 236 حالة في مصراته

تفاصيــــــل الــــ ( 12 ) حالة الوفاة

1.عدد 2 حالة في طرابلس

2.عدد 4 حالة في العجيلات

3.عدد 2 حالة في صرمان

4.عدد 1 حالة في زليتن

5.عدد 3 حالات في مصراته

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 75465

2.الحالات النشطة : 28285

3.المتعافين : 46127

4.الوفيات : 1053