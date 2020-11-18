الآغا: إنهيار العملة التركية وتآكل احتياطياتها من النقد الأجنبي قد يؤدي إلى ضياع الأرصدة الليبية

ليبيا – طالب رئس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا بضرورة التدخل لنقل الأرصدة الليبية المودعة في البنوك التركية وحمايتها من السلطات التركية، التي قد تستخدمها في إنقاذ عملتها المتدهورة وعلاج أزمتها الاقتصادية، مستغلة في ذلك علاقتها الوثيقة بحكومة الوفاق.

الآغا وفي تصريح لموقع “العربية.نت” أمس الثلاثاء قال إن هذه المخاوف من ضياع أرصدة ليبيا في تركيا جاءت عقب صدور تقرير عن إدارة الاحتياطات بالمصرف المركزي.

ونبّه إلى المخاطر التي سيواجهها المصرف بحال استمراره في الاحتفاظ بالأرصدة والودائع الليبية في المصارف التركية، ومواصلته الاستثمار في السندات التركية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة التركية.

كما أوضح أن انهيار العملة التركية وتآكل احتياطي النقد الأجنبي التركي وتراجعه بمقدار الثلث نتيجة هبوط عائدات السياحة والتصدير بسبب أزمة كورونا والسياسة الخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان، تجعل من المركزي التركي عاجزًا عن تسديد الديون، وبالتالي عاجزًا عن تنفيذ تعليمات المركزي الليبي بالتصرّف في حساباته الموجودة بالبنوك التركية.

وأضاف: “وقد تدفعه الأزمة الاقتصادية إذا ما استمرت وتواصلت إلى استخدام الأموال الليبية لمعالجتها وتبديدها في عمليات ضخ لوقف انهيار الليرة التركية”.

وانتقد تجاهل محافظ المصرف المركزي الليبي في طرابلس الصديق الكبير لهذا التقرير رغم وصوله إلى مكتبه، متوقعًا أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الليبي إذا ما استمرت حكومة الوفاق في التوسع وتحويل الأموال الليبية بالعملة الأجنبية إلى البنوك التركية والاستثمار في السندات التركية، خاصّة في حال تفاقمت الأزمة الاقتصادية التركية أكثر.

الآغا كشف أن المصرف المركزي طرابلس الذي يملك احتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 80 مليار دولار، قام بتحويل جزء كبير منها إلى البنوك التركية منذ وصول حكومة الوفاق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية