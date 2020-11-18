بوتين يحذر من إستمرار المواجهات المسلحة في ليبيا

ليبيا – حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المخاطر المستمرة في الشرق الأوسط.

بوتين وفي خطابه الذي ألقاها في قمة “بريكس” عبر تقنية “فيديو كونفرونس”أمس الثلاثاء وفقاً لما نقله موقع “روسيا اليوم”أمس الثلاثاء قال: “لا تزال هناك مخاطر من تفاقم الوضع في العراق ولبنان وأفغانستان ومنطقة الخليج”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوضع في مجال الأمن العالمي والإقليمي لا يزال صعبا، قائلا: “يمكن ملاحظة زعزعة استقرار خطيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستمرار المواجهات المسلحة في ليبيا واليمن.ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا”.

وأكد بوتين على أن الإرهاب الدولي وتهريب المخدرات ما زالا يشكلان تهديدا خطيرا، مشيراً إلى أن حجم الجرائم الإلكترونية قد زاد بشكل ملحوظ.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية