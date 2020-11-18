بعد تعثره وداعميه في تونس .. باشاآغا يصل باريس بحثًا عن الدعم

ليبيا – وصل وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا قبل قليل إلى مطار ” لو بروجيه ” بالعاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية ستتخللها وفق مصادر عدة لقاءات جانبية وذلك قبل جولة الحوار الجديدة المرتقب عقدها بالفيديو يوم 23 نوفمبر الجاري .

وقال مصدر مقرب من باشاآغا : ” الزيارة رسمية للعمل والتنسيق الأمني بين الجانبين وتبادل المعلومات وستناقش الوضع السياسي أيضًا ” .

وفشل باشاآغا يوم 15 نوفمبر الجاري في الفوز بمقعد رئيس حكومة الوفاق الجديدة التي لم تبصر النور بعد 5 أيام من مباحثات متواصلة في تونس ، وهو هدف يسعى له منذ عملية فجر ليبيا سنة 2014 التي يوصف بأنه عقلها المدبر.

وكشف مصدر دبلوماسي آخر لـ المرصد ان باشاآغا سيطلب دعمًا فرنسيًا لترشيحه إلا أن هذا الطلب لن يجد طريقه إلى الإيليزيه مالم يتخلى الأول عن ” الولاء الأعمى ” لتركيا وتمسكه بالإتفاقيات ” غير المشروعة ” المبرمة معها .

وأشار ذات المصدر إلى “،أن الرواية التي سيسوقها باشاآغا للمتعضين من زيارته إلى فرنسا وقبلها مصر بأنه يسعى لاستقطاب الدول الداعمة لحفتر ناحية معسكر الوفاق ، إلا أنها رواية مشكوك في مصداقيتها مع تنامي طموحاته السياسية بالشراكة مع الإخوان وهو ماتدركه المجموعات المسلحة في طرابلس جيدًا أسوة بهذه الدول”.

وتمر العلاقات بين باريس وأنقرة هذه الفترة بفترة هي الأسوأ منذ سنوات بسبب استمرار تركيا في عمليات التنقيب خارج مياهها في شرق المتوسط ومضايقة مصالح فرنسا وحلفائها الأوروبيين الذين يعتبرون ممارساتها ” لصوصية وقرصنة ” .

وتطالب فرنسا بجلاء كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وعلى رأسها القوات التركية وذلك وفقا لاتفاق جنيف العسكري (5+5) كما تعتبر ماتم توقيعه بين السراج وأردوغان في نوفمبر الماضي من مذكرات تفاهم سميت بالاتفاقيات أمرًا غير شرعيًا .

أردوغان يغرد وحيدًا خارج سرب المرحبين .. مادة حاسمة تكشف سبب امتعاضه من إتفاق جنيف . #ليبيا #المرصد https://t.co/PES2EqZr4x — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 23, 2020

ونشطت الدبلوماسية الفرنسية خلال الأيام الأخيرة في المنطقة المتوسطية حيث زار وزراء خارجية وداخلية فرنسا المغرب والجزائر ومصر فيما اعتبرت لقاءات لكسر التوتر الذي ساد بعد قضية ” الرسوم المسيئة ” قبل أيام من زيارة باشاآغا لباريس .

مبعوثون عن باشاآغا ينشطون في كواليس تونس مع العدالة والبناء لدعم ترشحه. #ليبيا #المرصد https://t.co/XqveIslys5 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 14, 2020

ويحظى باشاآغا بدعم جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب العدالة والبناء خلال جولات الحوار ، وقد تسرب تسجيل صوتي لـ ” سعيد صالح كلا ” عضو الجماعة بالحوار يوم 15 نوفمبر وهو يحشد أصوات لباشاآغا بالترغيب والترهيب ، وكانت المرصد قد نشرت قبلها بيوم عن نشاط لافت لمبعوثين منه .

بين التهديد والمغريات..دوائر من أعضاء بحوار #تونس تؤكد أن الصوت في هذا المقطع المتداول الذي نشرته "صفحة #تك" بوقت سابق يعود لعضو مجلس الدولة بالحوار "صالح سعيد كلا" في إجتماع جانبي خلال الساعات الأخيرة من مفاوضات 15 نوفمبر وهو يفاوض مجموعة أعضاء لدعم ترشيح باشاآغا. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/1tAbR3ZPM6 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 17, 2020

ويأتي ذلك بعد ضجة كبيرة سادت اليومين الأخيرين من جولة حوار تونس عن تدخل المال الفاسد في تحشيد الأصوات حيث برز اسم الدبيبة كما طرحت قضية تلقى أعضاء ” تهديدات مبطنة ” لمندوبين عن باشاآغا اذا لم يصوتوا له بما في ذلك ابتزازهم من خلال تهديدهم بفضحهم في ملفات فساد.

المرصد – خاص

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