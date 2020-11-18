الأرصاد الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الأربعاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي وتمتد إلى مناطق الدواخل بعض مناطق (الجبل الغربي- ترهونة- بني وليد-ابونجيم والحمادة- الجفرة) قد تصحبها سحب رعدية.

وقال المركز إنه من المتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار جيدة هذه الليلة ويوم الغد على أغلب مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

ودرجات الحرارة القصوى تسجل انخفاض على مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح ما بين (18-22) م، وتسجل ما بين (14-17) م على مرتفعات الجبل الغربي بينما تكون هذا اليوم ما بين (20-24) م على أغلب مناطق شرق ليبيا وجنوبها وتنخفض درجات الحرارة من يوم الغد على المناطق الشرقية والجنوبية. كما توقع حدوث تقلبات جوية بداية الأسبوع القادم على مناطق شمال غرب ليبيا مصحوب بانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار.