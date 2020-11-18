“دغيم” يكشف لـ 218 سبب “صعوبة” التوافق في حوار تونس

قال عضو مجلس النواب وأحد المشاركين في ملتقى الحوار السياسي، زياد دغيم، إن الخلل في نسب تمثيل الأقاليم الليبية في لجنة الحوار قد صعّب آلية التصويت للمجلس الرئاسي والحكومة.

وأشار في حديث لـ”218″ إلى أن التوازن في الاختيارات جعل البعض متقوقعا في الماضي ولا يعبر عن الحد الأدنى من التوافق والتطلع للمستقبل.

وقال إن الروح التي يجب أن تسود في المرحلة المقبلة هي التوافق والتطلع للمستقبل، مبينا أن صفحة الحرب يجب أن تطوى من أجل إنجاح الحوار، وصناعة مرحلة يسودها التوافق والسلام.

وكان عضو المجلس الأعلى للدولة “سعد بن شرادة” قد استبعد التوصل لأي توافق خلال الاجتماع الافتراضي المقبل للمشاركين في الحوار السياسي الذي اختتم جلساته في تونس دون التوصل إلى تسمية “الرئاسي والحكومة” المرتقبتين.

وقال “بن شرادة” في تصريحات سابقة لوكالة “سبوتنيك” الروسية :إن البعثة لا يمكنها وضع أي حلول سوى بالتوافق بين الأطراف الليبية والدول الفاعلة في المشهد الليبي.

وأضاف: من أفشل الحوار في تونس هم مجموعة متشبثة بشخص وأخرى تلقت الأموال لدعم شخص آخر، والنقطة الإيجابية هي تحديد موعد الانتخابات، إلا أن الإشكالية تتعلق بالإشراف على هذه الانتخابات.

وأردف: أحد الحلول المتداولة يتمثل في بقاء السراج في منصبه على رأس المجلس الرئاسي وتولي رئيس حكومة من المنطقة الشرقية وعودة أعضاء المجلس المنقطعين والعمل على الترتيبات الخاصة بالانتخابات البرلمانية.

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