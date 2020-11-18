زلاف ليبيا تتابع مشروع إنشاء مصفاة الجنوب

عُقِدَ أمس الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020، الاجتماع الفني لشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بقاعة السرير بالعاصمة طرابلس، وبالربط عبر الدوائر المغلقة مع كل من مقر المؤسسة فرع بنغازي ورأس لانوف.

وتم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة، وكل ما يتعلّق بالأمور المالية والفنية، والبروتوكولات الاحترازية التي تم اتخاذها لمجابهة ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، وذلك وفقاً للتعليمات التي أصدرتها المؤسسة الوطنية للنفط لجميع شركاتها، وحرصت على تنفيذها بكافة مواقعها المختلفة منذ بداية انتشار الوباء .

كما تم عرض تفاصيل مشروع إنشاء مصفاة الجنوب من الناحية الفنية والمالية وما لها من أهمية في توفير المنتجات النفطية (المحروقات) بمناطق الجنوب والذي سيرفع من معاناة الأهالي بتلك المناطق ويوفر احتياجاتها من المحروقات.