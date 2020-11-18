استعراض مشروع إنشاء مصفاة الجنوب في اجتماع شركة «زلاف»

استعرضت شركة «زلاف» ليبيا للاستكشاف وإنتاج النفط والغاز تفاصيل مشروع إنشاء مصفاة الجنوب من الناحية الفنية والمالية، وما لها من أهمية في توفير المحروقات في مناطق الجنوب.

جاء ذلك خلال اجتماعها الفني، أمس الثلاثاء، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بقاعة السرير بالعاصمة الليبية طرابلس، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأكدت المؤسسة استمرارها في العمل على تنفيذ هذا المشروع رغم كل الظروف الحالية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة استخلاص منتج غاز الطهي.

كما ناقش الاجتماع أيضا المشاريع المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، والنشاط العام للشركة، وكل ما يتعلق بالأمور المالية والفنية، والبروتوكولات الاحترازية التي تم اتخاذها لمجابهة ومكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وفي ختام الاجتماع تقدم عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة، جادالله العوكلي، بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة «زلاف»، وجميع العاملين بها، على ما بذلوه من جهد في تنفيذ بعض من المشاريع المتعلقة بمشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات.

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