الحكومة الليبية تبحث احتياجات بلدية “توكرة”

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اجتماعًا، الثلاثاء، مع عضو مجلس النواب عن دائرة بنغازي، يوسف العقوري؛ لبحث احتياجات بلدية “توكرة”.

وناقش “الثني”، في الاجتماع، سير عمل المشروعات الحكومية في بلدية “توكرة” ونسب إنجازها، بالإضافة إلى التطلع إلى أبرز احتياجات البلدية في مختلف القطاعات الخدمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على الحضور ،الذي تمثل في رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب مدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء؛ ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع المتعاقد عليها، خاصة في قطاعات “الصحة والمياه والتعليم”.

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