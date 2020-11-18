الحكومة الليبية تبحث احتياجات بلدية “توكرة”

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اجتماعًا، الثلاثاء، مع عضو مجلس النواب عن دائرة بنغازي، يوسف العقوري؛ لبحث احتياجات بلدية “توكرة”.
وناقش “الثني”، في الاجتماع، سير عمل المشروعات الحكومية في بلدية “توكرة” ونسب إنجازها، بالإضافة إلى التطلع إلى أبرز احتياجات البلدية في مختلف القطاعات الخدمية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على الحضور ،الذي تمثل في رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب مدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء؛ ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع المتعاقد عليها، خاصة في قطاعات “الصحة والمياه والتعليم”.
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