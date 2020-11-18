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الحكومة الليبية تبحث احتياجات بلدية “توكرة”

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اجتماعًا، الثلاثاء، مع عضو مجلس النواب عن دائرة بنغازي، يوسف العقوري؛ لبحث احتياجات بلدية “توكرة”.

وناقش “الثني”، في الاجتماع، سير عمل المشروعات الحكومية في بلدية “توكرة” ونسب إنجازها، بالإضافة إلى التطلع إلى أبرز احتياجات البلدية في مختلف القطاعات الخدمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على الحضور ،الذي تمثل في رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب مدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء؛ ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع المتعاقد عليها، خاصة في قطاعات “الصحة والمياه والتعليم”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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