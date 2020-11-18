«الشكري»: من الأولويات إصدار قانون للوظائف القيادية وإلا مسلسل التربح منها سيستمر

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، أنه من الضروري إصدار قانون ينظم مسألة اختيار الأشخاص في المناصب والوظائف القيادية.

وقال الشكري في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من الأولويات القادمة إصدار «ترتيب/ نظام/ أو قانون» للوظائف القيادية يحدد متطلبات الوظيفة والخبرات والمؤهلات والتسلسل الوظيفي اللازم توفره فيمن يشغلها”.

وأضاف “إن لم نفعل سيستمر مسلسل الاستهانة بالوظيفة العامة وتسخيرها للتربح وتبادل المنافع على حساب إرساء سياسات التطوير وتقديم أفضل الخدمات لعموم الناس”.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب، قد أبدى اعتراضه الأسبوع الماضي على مبدأ المحاصصة وتوزيع المناصب ارتهانا لمصالح، مشيرا إلى أنه يؤيد الاختيار بناءً على الكفاءة والنزاهة.

وتابع نعم للشراكة الوطنية، كفاءة وتأهيلا ونزاهة، لا للمحاصصة ارتهانا لمصالح وتوزيعا لمغانم على حساب شعب يستغيث ووطنا يئن”.