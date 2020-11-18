الدولية للهجرة تتصدق على البيضاء بحملة إغاثة للمتضررين من الفيضانات

تصدقت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء، بحملة لتوفير مواد الإغاثة الأساسية لأكثر من 2200 شخص من المتضررين من الفيضانات والنازحين في مدينة البيضاء، بدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الحملة مقدمة بالتعاون مع أعضاء آلية الاستجابة السريعة الآخرين في ليبيا، التي تضم صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، وبرنامج الغذاء العالمي.

وتشهد مدينة البيضاء أمطارا غزيرة منذ أيام، خاصة بمنطقة الجبل الأخضر، ما تسبب في إغلاق أغلب شوارع المدينة الرئيسية.

وكانت المنظمة الدوليّة للهجرة، قالت إن فرقها تواصل تقديم المساعدات للمهاجرين المحتجزين.

وأوضحت أن نحو ألف شخص موجودين حاليا في مركز احتجاز طريق السكة، حصلوا على مواد إغاثة أساسية مطلوبة للغاية بما في ذلك الملابس.

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