سُبل السلام تعلن ضبط شاحنة تهريب وقـود

تمكنت دورية تابعة لكتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، من ضبط شاحنة تهريب علي متنها شحنة من الوقـود تقـدر بــ 300 برميل.

وأوضح المكتب الإعلامي للكتيبة، أن الشاحنة التي كان يقودها شخــص سوداني كانت مهربة إلى أحدى دول الجوار “تشاد”، كما عثر على الشاحنة وهي معطلة لذلك تم إفراغ الوقــود في الأرض لعدم الاستفادة منه من قبل المهربين أو قطاعي الطرق.

وأكدت الكتيبة، أن الدوريات لازالت مستمرة في جميع الاتجاهات في الجنوب الشرقي والغربي لتقــوم بواجبها في تأمين الحدود الجنوبية وذلك لمنــع دخول وتسلل الهجرة غير الشرعية ومكافحة المهربين وغيرهم.