تحذيرات من محاولة أردوغان نهب احتياطيات النقد الأجنبي الليبي في تركيا

كشفت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، محاولة تركيا السيطرة على موارد الاقتصاد الليبي، من خلال إتاحة الفرصة أمام الشركات التركية للاستحواذ على المشاريع هناك.

وبين تقرير الصحيفة الإسبانية، أن تركيا تحاول السيطرة على موارد الاقتصاد الليبي، وبالتالي تتيح لشركائها بالأمر المباشر الاستحواذ على مشاريع ليبيا.

وسلطت الصحيفة الضوء على تحذير العديد من الخبراء من خطة أردوغان لنهب احتياطيات النقد الأجنبي الليبي في البنك المركزي التركي واستخدامها لإنقاذ بلاده من الأزمة الاقتصادية “الخانقة” التي تعيشها.

وأكدت الصحيفة أن تركيا لا تخفي أطماعها في النفط الليبي وتٌسّخر كل إمكانياتها للحصول عليه، سواء في البحر أو الحقول البرية، حيث يسعى أردوغان بشكل واضح لعمليات تنقيب عن النفط داخل الحدود البحرية التي تم تحديدها بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.

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