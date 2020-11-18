الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن هناك احتمالية لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي وتمتد إلى مناطق الدواخل و بعض مناطق الجبل الغربي و ترهونة و بني وليد وابونجيم والحمادة و الجفرة و قد تصحبها سحب رعدية.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه من المتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار جيدة هذه الليلة ويوم الغد على أغلب مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وأوضح أن درجات الحرارة القصوى سجلت انخفاض على مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح ما بين 18 و22 درجة مئوية، وتسجل ما بين 14 و 17 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الغربي بينما تكون هذا اليوم ما بين 20 و 24 درجة مئوية على أغلب مناطق شرق ليبيا وجنوبها وتنخفض درجات الحرارة من يوم الغد على المناطق الشرقية والجنوبية، متوقعا حدوث تقلبات جوية بداية الأسبوع القادم على مناطق شمال غرب ليبيا مصحوب بانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار.

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