المشري لـ سفير الاتحاد الأوروبي: ليبيا دولة عبور وليست مصدرة للمهاجرين

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الثلاثاء سفيرَ الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

الطرفان ناقشا وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، ومسارات الحوار الليبي المفتوحة وسبل إنجاحها، ودور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة في ليبيا.

كما تطرق النقاشُ إلى ملف الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها، حيث أوضح المشري أن ليبيا هي دولة عبور وليست مصدرة للمهاجرين، وأن على الاتحاد الأوروبي المساعدة في خلق تنمية اقتصادية في الدول الإفريقية التي تعتبر منبع المهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا للحد من هذه الظاهرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية