«عقيل»: الأفعى البريطانية تستعد لتطل برأسها على الأزمة الليبية بعد تراجع أمريكا إلى الخلف

أكد المحلل السياسي الليبي، عزالدين عقيل، أن الأوروبيين سيتقدمون نحو ليبيا وهم أكثر تماسكا وإصرارا على لإيجاد حل حقيقي للأزمة الليبية، بعد أن تتراجع أمريكا إلى الخلف.

وقال «عقيل»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن “ما يقوم به السفير الأمريكي عبر بنتهم «ستيفي» سيمضي قريبا جدًا إلى خبر كان

وستتراجع أمريكا كثيرًا إلى الخلف؛ وسيتقدم الأوروبيين نحو الضفة الليبيه وهم أكثر تماسكا وإصرارا على إيجاد حل حقيقي للأزمة الليبية”.

وأضاف؛ “بيد أن الخطر القادم الذي سيقوم على إثارة الفتن لتعطيل الحل، والذي سيأتي هذه المرة مركزا سيكون من الأفعى التي باتت تستعد لتطل برأسها في ظل رحيل ترامب وزهد بايدن بأزمة الليبيين”، مستطردًا إنها “الأفعى الرابضة بـ 10 داوننغ ستريت / لندن!”، في إِشارة لمقر الحكومة البريطانية والسكن الرسمي لرئيس الوزراء وعائلته.