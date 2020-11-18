ليبيا الان

«عقيل»: الأفعى البريطانية تستعد لتطل برأسها على الأزمة الليبية بعد تراجع أمريكا إلى الخلف

تم النشر منذُ 6 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المحلل السياسي الليبي، عزالدين عقيل، أن الأوروبيين سيتقدمون نحو ليبيا وهم أكثر تماسكا وإصرارا على لإيجاد حل حقيقي للأزمة الليبية، بعد أن تتراجع أمريكا إلى الخلف.

وقال «عقيل»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن “ما يقوم به السفير الأمريكي عبر بنتهم «ستيفي» سيمضي قريبا جدًا إلى خبر كان

وستتراجع أمريكا كثيرًا إلى الخلف؛ وسيتقدم الأوروبيين نحو الضفة الليبيه وهم أكثر تماسكا وإصرارا على إيجاد حل حقيقي للأزمة الليبية”.

وأضاف؛ “بيد أن الخطر القادم الذي سيقوم على إثارة الفتن لتعطيل الحل، والذي سيأتي هذه المرة مركزا سيكون من الأفعى التي باتت تستعد لتطل برأسها في ظل رحيل ترامب وزهد بايدن بأزمة الليبيين”، مستطردًا إنها “الأفعى الرابضة بـ 10 داوننغ ستريت / لندن!”، في إِشارة لمقر الحكومة البريطانية والسكن الرسمي لرئيس الوزراء وعائلته.

الوسوم

الأفعى البريطانية عقيل

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ياعزيزى لندن عاصمة الارهاب هى من صنعت اسرائيل والاخوان اسرائيل عدو واضح امامنا والاخوان عدو خفى بينا خلايا نائمة لا نعلمها ولكن الله يعلم هؤلاء الاخرين من دون اعدائنا الواضحين ولهذا امرنا الله باعداد القوة للعدو الواضح واللهو الخفى الاخوانى بيننا ولان الاخوان اغبياء جدا اختاروا كلمة اعدوا ولم يكملوا الاية التى تامر المسلمين باعداد القوة ايضا لردع هؤلاء الاخوان المجرمين سبحن الله لم يفهموا الاية الكريمة
    وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)

    رد

  • لا أعتقد أن الدور الامريكي سيتراجع وتترك امريكا الساحة …بريطانيا كما هو معروف سياستها صاحبة مبدأ (( فرق تسود)) …السياسة الخبيثة الماكرة اختصاص انجليزي اصيل وهي التي ساندت وأسست تنظيم الخوان المفلسين وتشهد بذلك كتب التاريخ واحداثه منذ تأسيس التنظيم عام 1928 في مصر…بريطانيا لن تتخلي عن ابنها المدلل هذا التنظيم الذي أستطاع بدون ان يطلق رصاصة واحدة ان يشرذم و يفكك الدول ويزرع الكراهية والفتن بينها مطبقا لسياسات واستراتيجيات المستعمرين …ونحن لا حيلة لدينا مادام هذا التنظيم تغلغل بيننا …اللهم ان نكون حذرين و يقظين الي مايدور ونتقيهم بالله العلي القدير وبالاخلاص للوطن والعمل من اجله والترفع عن الانانية والمصالح الشخصية….اللهم احفظ البلاد والعباد من شر الفتن ماظهر منها وما بطن …اللهم آمييييييييييييين…

    رد