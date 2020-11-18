أبوعميد: البعثة الأممية تمدد فترة الأزمة في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس (خاص) |

18 November, 2020

اتهم رئيس المجلس الأعلى ورشفانة د. المبروك أبوعميد، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنها تمدد فترة الأزمة في البلاد وليست جادة في إيجاد حل جذري.

وقال أبوعميد، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”إن اجتماع تونس كشف حقيقة أن أغلب المجتمعين في تونس لم يذهبوا إلى حل المشكل السياسي بل كانوا ذاهبين لتقاسم المناصب والغنائم، والشخصيات الوطنية لا صوت لها لقلة عددها، وهو ما يؤكد اعتراضات طيف كبير من الشعب الليبي على طريقة وآليات ستيفاني ويليامز في اختيارهم وبأن أغلبهم ليس لهم تأثير في مناطقهم وليس لهم مرجعيات وتحوم حولهم الشبهات باستثناء تيار الإخوان المسلمين ومن يدور في فلكهم كانوا واضحين ومنظمين منذ البداية”، بحسب تعبيره.

وأضاف أبو عميد، “واقع الحال يعكس حقيقة وهي أن البعثة الأممية تمدد فترة الأزمة وليست جادة في إيجاد حل جذري لاعتبارات دول عظمى لم تتفق فيما بينها بعد، رغم أن الصورة واضحة لكل ذي بصيرة بأنه لا حلول بالمطلق على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الا بإنجاز الملف الأمني وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وبسط سيطرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على كامل تراب الوطن، قبلها لن تنجح أية حكومة ولن تكون هناك انتخابات نزيهة، ولا يمكن البدء في المصالحة الوطنية، وما يؤكد ما نقول الآن هناك إرهاب وتهديد في انتخاب البلديات لكل شخص يحاول الدخول في الانتخابات البلدية ولا يسمح التقدم لغير أصحاب السطوة المليشاوية أو محتمي بها، وبذلك أي محاولة للحل هي عبث ما لم يتم إنجاز الملف العسكري والأمني، عندها سيجتمع الليبيون في أي مدينة ليبية ولا حاجة للقاء في جنيف وبوزنيقة وتونس أو غيرها”، على حد وصفه.