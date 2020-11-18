الثني يتابع مع العقوري سير عمل المشروعات الحكومية في بلدية توكرة

ليبيا – اطلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الثلاثاء على احتياجات بلدية توكرة، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن البلدية يوسف العقوري.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية سير عمل المشروعات الحكومية في البلدية ونسب إنجازها، وأبرز احتياجات البلدية في مختلف القطاعات الخدمية.

وأكّد الثني على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع المتعاقَد عليها؛ خاصة في قطاع الصحة والمياه والتعليم.

هذا وحضر الاجتماع كل من رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة مجلس الوزراء رضا الفريطيس، ومدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء أحمد عبد الصالح.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية