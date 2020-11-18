باشاغا في فرنسا لبحث هذه الملفات

يجري وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس بناء على دعوة من السلطات الرسمية الفرنسية.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أن باشاغا يلتقي خلال الزيارة بالقيادات الأمنية والسياسية بفرنسا، إضافة إلى مجموعة من الشركات المتخصصة في المجالات الأمنية، لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتي لتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني بين دولة ليبيا والجمهورية الفرنسية وخصوصاً في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتدريب في العديد من التخصصات ذات العلاقة بالعمل الأمن.