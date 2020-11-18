العباني: واقعة الرشاوى وشراء الدمم في قمرت تؤكد سطوة الإخوان على المشهد السياسي

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن ما يجري في تونس طبخة أمريكية بنكهة إخوانية، مشيراً إلى أن 45 أو يزيد من لجنة الحوار هم من أعضاء الجماعة أو من يدور في فلكهم.

العباني لفت في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي” فيسبوك” إلى أن هذه الجماعة تنفذ إرادة مرشدها أنى كانت بتونس أو خارجها، عليه فإن ما يدور وما يعرض من رشاوى في قمرت يؤكد سطوة الإخوان على المشهد السياسي وأن مخرجاته ستكون بطعمة إخوانية سمجة مع زيادة بهارات أمريكية بيد إستيفاني وليامز حسب تعبيره.

واضاف:”لا توجد آلية ولا معايير محددة للإختيار، والمنهج الإخواني المتمثل في بيع وشراء الدمم هو الإسلوب المهيمن، حيث إرتفعت أسعار بورصة النفايات السياسية إلى 500000 يورو، مع قدرة آل دبيبة – لصوص المال العام- على مزيد من الدفع، مما إضطر العجوز إستيفاني إلى الإغلاق حتى لا تنهار أسعار البورصة، وربما إنهيار حوار تونس بأكمله، وترقبوا المزيد، المحرك الإخواني مع إستيفاني لا ينطفئ”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية