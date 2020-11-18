مركز زليتن الطبي يستحدث قسم جديد للعزل بعد تزايد عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا

ليبيا – ضمن السعي لمجابهة فيروس كورونا وفي إطار التعامل مع إنتشار الجائحة وتزايد عدد الحالات قام مركز زليتن الطبي بتجهيز وافتتاح قسم ثاني للعزل داخل المستشفى بعد اكتضاض القسم الاول بالحالات .

صحة الوفاق أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أنه تم تحوير قسم الطوارئ سابقا بالمستشفى ليكون قسم للعزل B ، وتم تجهيزه بالمعدات والتجهيزات التي كانت قد زودتهم بها وزارة الصحة سابقا ، كما تم تجهيز القسم بغرفة خاصة بالعمليات .

كما يضم القسم B أسرة للعناية الفائقة ووحدة غسيل كلوي ليزيد من قدرة قسم العزل زليتن على إستقبال المرضى.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية