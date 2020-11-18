«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن لا يتجاوز ارتفاع الموج على طول الساحل 1.25 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة، عدا فترة سقوط الأمطار، حينها ستصبح متوسطة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء مغطاة جزئيا، بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على سرت، يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

– الرياح جنوبية غربية على زوارة وطرابلس بينما تكون جنوبية غربي إلى شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 متر ومتر.

– البحر خفيف الموج، ودرجة الحرارة بين 22 و24 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة، وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحياناً مع فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم على الجبل الأخضر، ويوم الغد على طول الساحل .

– الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، بينما يكون متغير الاتجاه إلى جنوبية غربية على درنة وأقصى الساحل الشرقي سرعتها بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، يصل يوم الغد إلى 2.25 متر على الجبل الأخضر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على الجبل الأخضر، ودرجة الحرارة بين 24 و26 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.

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