كتيبة “سبل السلام”: ضبط شاحنة تهريب على متنها 300 برميل وقود في الحدود الجنوبية

أعلنت دورية تابعة لكتيبة “سُبل السلام” التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية في منطقة الكفرة، ضبط شاحنة تهريب على متنها شحنة من الوقود تقدر بــ 300 برميل.

وأفاد المكتب الإعلامي لكتيبة سُبل السلام في بيان، اليوم الأربعاء، أن الشاحنة كانت بقيادة شخــص سوداني وكانت في طريقها للتهريب إلى إحدى دول الجوار “تشاد”.

وتابع البيان، أن الشاحنة عُثر عليها معطلة لذلك تم إفراغ الوقود في الأرض لعدم الاستفادة منه من قبل المهربين أو قطاع الطرق.

وأوضح البيان، أن الدوريات لازلت مستمرة في جميع الاتجاهات في الجنوب الشرقي والغربي لتقوم بواجبها في تأمين الحدود الجنوبية وذلك لمنع دخول وتسلل الهجرة غير الشرعية ومكافحة المهربين وغيرهم .