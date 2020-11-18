الاتحاد الأوروبي والبرنامج الأممي يدعمان مدارس صبراتة

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز القدرات المحلية، بتسليم مدرستين ابتدائية واعدادية في صبراتة، بدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا – بلديتي.

وقال رئيس بلدية صبراتة رمزي مسعود، :”نتوجه بالشكر لكل من مد يد العون من الكوادر المحلية لوضع هذه البرامج موضع التنفيذ، ونود أن نذكر الجميع بأن دعم التنمية في مدينة صبراتة الأثرية هو دعم لأحد مدن التراث العالمي الإنساني لما تحويه من آثار لحضارات متعاقبة وكون مدينة صبراتة ماثلة في التاريخ البشري ونحن كممثلين لأهالي صبراتة سوف نكون داعمين لجهود التنمية التي تخدم المدينة سواء الدولية او المحلية والتعاون معها في سبيل تحقيق اهداف التنمية”.

من جانبه قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، :”من خلال تجديد مدرستي الطويلة والحرية في صبراتة، وبجهود جميع الشركاء، يمضي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدماً في التزامه بضمان التحصيل العلمي الجيد لجميع الفتيان والفتيات في ليبيا في بيئة تعزز نتائج التعلم الفعالة. إن دور التعليم أساسي نحو بناء السلام في ليبيا “.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي، جوزيه ساباديل، :”يعد تحديث المدارس وخلق بيئات تعليمية آمنة للأطفال استثمارات مهمة في مستقبل ليبيا. يسعدنا أن نتمكن من استكمال التجديد المهم لمدرستي الطويلة والحرية في صبراتة على الرغم من الصعوبات الإضافية التي تفرضها جائحة كوفيد-19. هذا المشروع جزء أساسي من دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبلديات الليبية في جهودها لتحسين الخدمات العامة “.