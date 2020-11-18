صالح: المال السياسي ظهر في حوار تونس لشراء الأصوات لفتحي باشاآغا وعبدالحميد الدبيبة

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمد صالح إن هناك محاولات لتمرير مسودة اتفاق بملتقى حوار تونس تتماشى مع تنظيم الإخوان الإرهابي ومصالحه، خاصة من خلال نظام المجمع الانتخابي الذي يحاولون وضع شروط تعجيزية للقوى الوطنية.

صالح وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أضاف أن المجتمعين تناقشوا حول صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي المقبل قبل تحديد آلية اختياره والأسماء المرشحة، ما يوحي بأن هناك نية مبيتة لاختيار أشخاص بعينهم.

ونوّه المحلل السياسي إلى أن أبرز الأسماء الإخوانية التي طرحت هي فتحي باشاآغا، وعبدالحميد علي الدبيبة، وقد ظهر المال السياسي لشراء الأصوات لكي يتم التصويت على من يشتري أصوات المجمع الانتخابي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية