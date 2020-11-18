ليبيا – اتهم رئيس الكتلة الوطنية بمجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار وسائل إعلام مضللة تحاول فرض جماعة الإخوان كأمر واقع في ليبيا، مؤكدًا أن البعثة الأممية تقبّلت هذه الفكرة بقوة وذهبت في هذا الإطار، علمًا بأن المجلس لا يمثله الإخوان لا عددًا ولا توجهًا، على حد تعبيره.

مختار أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأربعاء وجود ربط خاطئ بين المجموعات المسلحة في طرابلس وجماعة الإخوان، وهي إشاعة وظفها الإخوان جيدًا في فرض أنفسهم كأمر واقع، مشيرًا لوجود الكتلة الوطنية داخل المجلس، وتختلف بشكل كلي مع تيار الإخوان وتوجهاته التي تمثل مصالحه فقط.

ونوّه عضو مجلس الدولة إلى أن كتلته تسعى لأن يكون مجلس الدولة مؤسسة تمثل عموم الليبيين، ولا تُختزل في تيار معين أو حزب سياسي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية