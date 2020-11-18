مفوضية الانتخابات تراقب انتخابات جالية بوركينا فاسو في ليبيا

استلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، دعوة رسمية من اللجنة المستقلة للانتخابات في دولة بوركينا فاسو، لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية للجالية البوركينية في ليبيا التي ستنعقد الأحد القادم في مقر السفارة بطرابلس.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي انعقد اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح وسفير دولة بوركينا فاسو لدى ليبيا أبرهام ترواري، بحضور رئيس قسم العمليات الخارجية عبدالغني دعبوب وذلك بديوان مجلس المفوضية.

واستعرض اللقاء، التجربة الديمقراطية تحت إشراف مؤسستي الإدارة الانتخابية في كل من الدولتين، ومناقشة التواصل لبحث أوجه التعاون بين الإدارتين كخطوة نحو بناء علاقات قوية بين مؤسسات الاتحاد الأفريقي، كما استعرض اللقاء تحضيرات المفوضية واستعداداتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وقد أعرب السايح، عن تقديره لسفارة دولة بوركينا فاسو لهذه الدعوة بمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تدل على مدى الثقة والحيادية التي تتمتع بها المفوضية العليا للانتخابات ومدى كفاءة كادرها الفني، مؤكدا على تكليف فريق من المفوضية للمشاركة في مراقبة الانتخابات البوركينية، والاطلاع على آليات وتنفيذ الانتخابات في الخارج التي تتبعها اللجنة المستقلة للانتخابات في بوركينا فاسو.