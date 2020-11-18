باشاغا في زيارة رسمية لفرنسا للقاء اقيادات أمنية وسياسية

يجري وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، يلتقي فيها بالقيادات الأمنية والسياسية بفرنسا، فضلا عن لقاء مجموعة من الشركات المتخصصة في المجالات الأمنية، وذلك بناء على دعوة من السلطات الرسمية بالجمهورية الفرنسية.

وبينما لم يوضح المكتب الإعلامي لوزير الداخلية موعد الزيارة، قال إن الزيارة تأتي لتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني بين ليبيا وفرنسا، خصوصاً في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و التدريب في العديد من التخصصات ذات العلاقة بالعمل الأمن، حسب منشور على صفحة المكتب الإعلامي للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

باشاغا يبحث مع السفير الأوروبي التعاون في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتدريب

وأمس الثلاثاء، بحث باشاغا، خلال لقائه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، التعاون المشترك في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والبرامج التدريبية.

وقالت وزارة الداخلية إن لقاء باشاغا والسفير الأوروبي جرى خلاله «التباحث حول عدد من المواضيع الأمنية والتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومناقشة موضوع البرامج التدريبية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمها لوزارة الداخلية للرفع من كفاءة رجال الأمن».

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