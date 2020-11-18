أبو عميد: البعثة الأممية ليست جادة في إيجاد حل جذري للأزمة الليبية

قال رئيس المجلس الأعلى ورشفانة المبروك أبوعميد، اليوم الأربعاء، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تمدد فترة الأزمة في البلاد وليست جادة في إيجاد حل جذري.

وأضاف أبوعميد في تصريحات صحفية، أن ملتقى الحوار السياسي في تونس كشف حقيقة المجتمعين الذين ذهبوا لتقاسم المناصب و الغنائم، مشيرا إلى أن الشخصيات الوطنية لم يكن لها صوت لقلة عددها.

وأوضح أبو عميد أن المواطنين يعترضون على طريقة وآليات المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا ستيفاني ويليامز في اختيارها لأعضاء الملتقى، مشيرا إلى أن الحال يعكس حقيقة أن البعثة الأممية تمدد فترة الأزمة وليست جادة في إيجاد حل جذري لاعتبارات دول عظمى لم تتفق فيما بينها بعد.

ولفت أبو عميد إلى أنه لا توجد حلول بالمطلق على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلا بإنجاز الملف الأمني وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وبسط سيطرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على كامل تراب الوطن، و لن تنجح أية حكومة ولن تكون هناك انتخابات نزيهة قبل توفير الأمن.

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