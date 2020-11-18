«أرض موعودة».. أوباما يكشف أسرار الحرب على ليبيا في مذكراته

رصد الكتاب الذي حمل عنوان «أرض موعودة» معالم مسيرة باراك أوباما الرئيس الـ44 للولايات المتحدة عبر 768 صفحة، انطلاقاً من طفولته ووصولاً إلى سنواته الأربع الأولى في البيت الأبيض.

وتنوعت موضوعات الجزء الأول من مذكرات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الصادرة، أمس الثلاثاء.حسبما نشرت وسائل إعلام أمريكية وغربية، حول شائعة مكان ميلاده، والعلاقات الخارجية الصعبة في فترة ولايته، وطبيعة علاقته بجو بايدن.

وأكد موقع «سي إن إن» الأمريكي، أن كتاب «أرض موعودة» تعرض لبدايات أوباما ورؤيته للأزمة العرقية في الولايات المتحدة،

وعبر صفحات كتابه، الذي طبع بـ25 لغة، يوضح أوباما مختلف الصعوبات التي واجهها في إدارة البيت الأبيض، حيث انتهج أسلوب التوفيق بين الخيارات الصعبة، في ظل الخلافات الداخلية وأخطاء الإدارة السابقة وعرقلة الجمهوريين، والتي يرى أنها كانت تعكس محاولة إثارة القلق حول أول رئيس من أصل إفريقي لأمريكا.

وكان أوباما قد صرح عام 2016، بأنه ارتكب أسوأ خطأ عندما لم يضع خطة لمرحلة «ما بعد إسقاط ليبيا في 2011»، قائلاً في مقابلة تلفزيونية إن أسوأ خطأ ارتكبه «على الأرجح كان عدم وضع خطة لمتابعة الوضع في ليبيا بعد التدخل العسكري» و دخول ليبيا في وضع فوضى لم تتعافَ منه حتى الآن.

وبحسب الصحيفة، فإن المذكرات تضم فصلاً خاصاً حول ما يسمى بـ«الربيع العربي» مشيرة إلى أن أوباما يحتفظ بذكريات مريرة حول التدخل العسكري في ليبيا، ونقلت عنه قوله إن نائبه جو بايدن كان يردد أنه «من الجنون الدخول في حرب إضافية» فيما أعرب الرئيس الأمريكي عن انزعاجه من «توريط» ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون، له في التدخل العسكري في ليبيا عام 2011.