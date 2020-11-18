باشاغا في فرنسا بحثا عن دعم دولي يوصله لرئاسة الحكومة الجديدة

يزور وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، فرنسا في إطار سعيه لدعم دولي من أجل الوصول إلى رئاسة الحكومة الجديدة.

وقالت وزارة داخلية الوفاق في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن زيارة باشاغا لفرنسا جاءت بناء على دعوة رسمية، مشيرة إلى أنه سيلتقي خلال الزيارة عددا من القيادات الأمنية والسياسية بفرنسا ومجموعة من الشركات المتخصصة في المجالات الأمنية.

وأضافت الوزارة أن هذه الزيارة تأتي لتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني بين الوفاق وفرنسا وخصوصا في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتدريب في العديد من التخصصات ذات العلاقة بالعمل الأمني، حسب المنشور.

وكانت مصادر صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن باشاغا قد اصطحب معه في زيارة باريس عددا من الشخصيات من مصراتة وغرب ليبيا، في محاولة منه لإقناع فرنسا بالضغط على شرق ليبيا للقبول به رئيسا للحكومة، مقابل تولي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، مشيرة إلى أن باشاغا تحصل حتى الآن على دعم كبير من عدد من المجموعات المسلحة في مصراتة، وعدد من قيادات جماعة الإخوان في طرابلس، ودعم من مليشيا الكتيبة 166 التي يقودها المليشياوي محمد الحصان.

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