«معتوق»: مقتل «البرعصي» سيوقع «كباش» كبار من الفاسدين

أكد المحلل السياسي الليبي عبدالحكيم معتوق، أن قضية مقتل الناشطة حنان البرعصي، تزداد تفاعلا بشكل يومي وذلك لسبيين مهمين.

وقال معتوق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تزداد كل يوم قضية مقتل الناشطة حنان البرعصي تفاعلا.. لسببين رئيسيين”.

وأضاف “السبب الأول أن يتم اغتيال امرأة بهذه الطريقة وسط أحد أكبر المدن الليبية، والثاني أن المغدورة كانت تتحدث عن الفساد والفاسدين الذين فضحوا أنفسهم في تونس ما حدى بالأمم المتحدة أن تأذن بفتح تحقيق شامل سيطال كباش كبار”.

وكانت مديرية أمن بنغازي، قد كشفت ملابسات مقتل المحامية والناشطة السياسية حنان البرعصي، قائلة: “إن ملثمين حاولوا اختطافها من داخل أحد المحال التجارية في شارع عشرين بمدينة بنغازي، وأطلقوا عدة أعيرة نارية أردتها قتيلة، وفروا في سيارتين معتمتين”.

وأوضح بيان صادر عن المديرية، أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وبدأت عملية التحري وتم الاستماع إلى الشهود وتعقب كاميرات المراقبة، مؤكدة استمرار التحقيقات إلى أن يتم ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

ونشرت الإدارة العامة للبحث الجنائي، في وقت سابق، صورة لأحد الملثمين في الواقعة وسيارة استخدمها في الحادث، وأهابت بمن يتعرف عليه يتوجه فورا إلى الإدارة للإدلاء بمعلوماته.