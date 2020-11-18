ضبط تاجري مخدرات في طرابلس

ضبط أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في طرابلس، تاجري مخدرات بعد إعداد كمين لهما في منطقة الظهرة.

جاءت بداية الواقعة بعد تلقى الإدارة معلومات حول شخص يروج المواد المخدرة في تلك المنطقة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

واستهدفت قوة أمنية مكان وجود هذا الشخص، حيث عثر عليه ومعه آخر، وبحوذتهما 9 قراطيس داخلها مخدر الهيروين، واعترف أحدهم بجلب 50 غراما من الهيروين من دولة تركيا خلال الفترة الماضية.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين، وإحالتهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

يذكر أن إدارة مكافحة المخدرات كشفت صباح اليوم، عن قبضها على نيجيري، لاتهامه بترويج مخدر الكوكايين بمنطقة جنزور، وبحوزته «ثلاث بلحات تزن 30 غراما» من نوع مخدر الكوكايين.

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