“باشاغا” في فرنسا لــ “تعزيز التعاون الأمني”

يجري وزير الداخلية المفوض بحكومة “الوفاق الوطني”، فتحي باشاغا، زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للقاء عدد من القيادات الأمنية و السياسية في فرنسا.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، أن “باشاغا”، يلتقي خلال زيارته مجموعة من الشركات المتخصصة في المجالات الأمنية، فيما لم يكشف المكتب الإعلامي عن موعدها واكتفى بالقول أنها جاءت بناءً على دعوة من السلطات الرسمية بالجمهورية الفرنسية، مشيرا إلى إنها تهدف لتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني بين ليبيا والجمهورية الفرنسية، خصوصًا في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتدريب في العديد من التخصصات المتصلة بالعمل الأمني بحسب المكتب الإعلامي.

ويأتي الإعلان عن هذه الزيارة بعد يوم واحد من لقاء “باشاغا” سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، في ديوان وزارة الداخلية بطرابلس، للتباحث حول عدد من الموضوعات الأمنية والتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومناقشة موضوع البرامج التدريبية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمها لوزارة الداخلية لرفع كفاءة رجال الأمن.

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