هوف تزور مستشفى الكويفية التخصصي للاطلاع على مرافقه وأقسامه

قامت أمس رئيسة بعثة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إليزابيث هوف، بصحبة الوفد المرافق لها، بزيارة لمستشفى الكويفية التخصصي التعليمي للأمراض الصدرية والدرن، اطلعت خلالها على مرافق وأقسام المستشفى ومكوناته التشغيلية والتجهيزات الطبية.

وحسب المكتب الإعلامي بالمستشفى فقد تولى الفريق الطبي والتشغيلي تقديم الشروح والتوضيحات الفنية والتشغيلية، كما تم خلال هذه الزيارة استعراض الوضع الوبائي المحلي للدرن والصعوبات والتحديات، وآلية حل كافة المعوقات التي تواجه علاج مرضى الدرن.

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