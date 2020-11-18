أبرزهم عسكريون وفنانون.. ليبيون رحلوا في 2020

شهد عام 2020 وفاة عدد من شخصيات ليبيا ورموزها، توزعت بين مجالات كثيرة، سياسية ودبلوماسية وفنية.

محمود جبريل:

في الخامس من أبريل من عام 2020، أُعلن عن وفاة اللواء محمود جبريل عن عمر يناهز 68 عامًا، رئيس الوزراء الليبي السابق، والذي كان يشغل منصب رئيس حزب تحالف القوى الوطنية، وذلك جراء إصابته بفيروس “كورونا”.

اللواء ونيس بوخمادة:

في الأول من نوفمبر الجاري؛ أعلن الجيش الليبي عن وفاة اللواء ونيس بوخمادة عن عمر يناهز 60 عامًا، إثر وعكة صحية ألمّت به، وقد ولد في مدينة مرزق جنوب ليبيا، مسيرة طويلة في العمل العسكري، حيث تخرّج في الكلية العسكرية عام 1981، وشارك في حرب تشاد خلال الثمانينيات، وتقلد عدة مناصب بالقوات الخاصة “الصاعقة”.

عبد القادر التهامي:

في العاشر من مايو الماضي؛ توفي عبد القادر التهامي رئيس جهاز المخابرات الليبي السابق في طرابلس جراء سكتة قلبية، وقد كان ضابطًا في جهاز الأمن الخارجي في حكم النظام السابق، وعاد للحياة السياسية بعد ست سنوات من الإطاحة بحكم “القذافي”، حيث عُيّن مديرًا للمركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبعدها تم تكليفه برئاسة المخابرات العامة لحكومة “الوفاق الوطني” الليبية منذ أبريل 2017، حتى مايو 2020.

اللواء سليمان محمود العبيدي:

أُعلن عن وفاته في السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 76، جراء إصابته بفيروس “كورونا”، وشغل منصب رئيس الأركان الليبي.

الفنان الصيد علي العباني: أعلنت الهيئة العامة للإعلام والثقافة، في الثالث من أغسطس الماضي، عن وفاة الفنان الصيد العباني، أحد رموز الفنون الشعبية في ليبيا، وكان من مؤسسي فرقة “طرابلس للفنون الشعبية” في العام 1963، وصمّم لها العديد من الرقصات.

الشاعر واللاعب فرج المذبل:

في السابع من أكتوبر الماضي؛ تم الإعلان عن وفاة المذبل عن عمر يناهز 76 عامًا، بعد وعكة صحية دخل على إثرها للمستشفى وتوفي فيها، وكان “المذبل” قد بدأ حياته كلاعب كرة قدم ولعب للمنتخب الليبي، ثم اتجه إلى الشعر الغنائي وكتب أكثر كلمات أكثر من 400 أغنية.

الفنان مصطفى المصراتي:

في 13 مايو الماضي؛ تم الإعلان عن وفاة “المصراتي” بعد معانا طويلة مع المرض، ويعدّ من مؤسسي المسرح الحر، إضافة إلى توليه إدارته لفترة، وساهم في تأسيس فرقة “السراج” المسرحية، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية والإذاعية والمرئية، كما ساهم بالكتابة في مجال المسرح والدراما.

عبدالرحيم الكيب:

توفي في الـ 21 من أبريل، عن عمر ناهز 70عامًا، إثر نوبة قلبية، وكان قد شغل منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد ثورة فبراير 2011 والإطاحة بمعمر القذافي.

أحمد صويدق:

في 22 أكتوبر الماضي؛ توفي أحمد صويدق أول وزير للشباب والرياضة في ليبيا عن عمر ناهز 102 عامًا، وهو مؤسس ورائد للحركة الرياضية في ليبيا.

الشاعر عبدالمطلوب محمد: في الأول من نوفمبر؛ توفي الشاعر عبدالمطلوب عن عمر يناهز 74 عامًا، وكان قد اشتهر بتأليف قصص الأطفال، كما يعدّ أحد الأوائل الذين قدموا برامج إذاعية خاصة بالطفل في ليبيا/ ومن أوائل من كتب أغاني تربوية مخصصة للطفل الليبي.

مبارك الهادي: في 29 يوليو؛ رحل عن ليبيا بطل العالم السابق في كمال الأجسام مبارك الهادي/ عن عمر يناهز 62 عامًا؛ بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، ويعدّ أول بطل ليبي يفوز ببطولة العالم في بناء الأجسام للهواة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية