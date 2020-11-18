بنغازي.. الشروع في إزالة المباني المتضررة جراء الحرب على الإرهاب

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الأربعاء، أنها شرعت في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أعمال الإزالة للمباني العامة والخاصة المُتضرره جراء الحرب على الإرهاب ،والتي تُشكل خطراً على السلامة العامة ،والواقعة بمناطق الصابري ووسط البلاد وسيدي إخريبيش .

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم تقديم المُستندات للمواطنين من خلال المجالس المحلية المذكورة سالفاً ،أما الجهات العامة تُسلم مُستنداتها إلى مكتب وكيل ديوان البلدية .

والجدير بالذكر بأن أعمال الإزالة سوف تقوم بتنفيذها البلدية ضمن أعمال لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي وبإشراف مُباشر من غرفة العمليات والطوارئ ببلدية بنغازي .

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